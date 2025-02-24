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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики раскрывают план выхода контента Black Desert на март, включая первый...

Разработчики раскрывают план выхода контента Black Desert на март, включая первый...

Разработчики раскрывают план выхода контента Black Desert на март, включая первый хардкорный сервер игрыPearl Abyss представила план развития контента для Black Desert на март, когда в игре появится первый хардкорный сервер, а также последняя глава сюжетной линии Atoraxxion, Orzekea, и несколько крупных улучшений, которые сделают игровой процесс в… источник#Black_Desert.

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