Разработчики раскрывают план выхода контента Black Desert на март, включая первый хардкорный сервер игрыPearl Abyss представила план развития контента для Black Desert на март, когда в игре появится первый хардкорный сервер, а также последняя глава сюжетной линии Atoraxxion, Orzekea, и несколько крупных улучшений, которые сделают игровой процесс в… источник#Black_Desert.