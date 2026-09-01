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Царьград

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Певец из поп-группы выманил у пенсионерки из Кургана 450 тыс. рублей

Певец из поп-группы выманил у пенсионерки из Кургана 450 тыс. рублей

В Курганской области мошенник, представившись солистом южнокорейской поп-группы, обманул 63-летнюю женщину и выманил у неё 450 тысяч рублей.

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