Сотрудниками полиции в Нижегородской области пресечена деятельность группы мошенников в сфере страхования имущества

По версии следователей следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области в течение последних двух лет группа лиц из числа жителей Борского района в возрасте от 30 до 37 лет систематически похищала денежные средства страховой компании.
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