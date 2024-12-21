Мэрия Казани: произошло возгорание в жилых домах из-за атаки БПЛА

Казанские власти подтвердили, что из-за атаки БПЛА загорелись жилые дома в двух районах города.Сегодня, 21 декабря, в двух районах столицы Татарстана, Советском и Кировском районах Казани, утренняя атака БПЛА повлекла за собой возгорание в жилых домах.
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