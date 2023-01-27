Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Проворов против «Миннесоты»: 4-е очко в 3 играх и 4 блока за 25:12

Проворов против «Миннесоты»: 4-е очко в 3 играх и 4 блока за 25:12

Иван Проворов отметился результативной передачей в матче с «Миннесотой». Защитник «Филадельфии» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (2:3).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх