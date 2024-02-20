Мама Зепюр Брутян показала детские фото актрисы

Мама Зепюр Брутян, Гаяне Согомонян, поздравила дочь с 28-летием и опубликовала её детские фото. «Люблю тебя, доченька! Как же быстро летит время! Мне трудно поверить, что моя самая младшая доченька стала такой взрослой.
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