Мама Зепюр Брутян показала детские фото актрисы

Мама Зепюр Брутян, Гаяне Согомонян, поздравила дочь с 28-летием и опубликовала её детские фото. «Люблю тебя, доченька! Как же быстро летит время! Мне трудно поверить, что моя самая младшая доченька стала такой взрослой.