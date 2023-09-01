Daily Storm

597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кувалда Драго
    Идиоты в правительстве их снова обменяют ,погибнут снова наши солдаты, И этот круговорот будет повторятся бесконечноФСБ, Росгвардия и...
  • Кувалда Драго
    Самое главное ,теперь их или уничтожить , или дать срок пожизненный ,ФСБ, Росгвардия и...
  • Сергей Бондаренко
    Есть люди-творцы, а есть люди-разрушители с которыми нам не по пути.Депутат Госдумы С...

Губернатор Ведерников сообщил об уничтожении неизвестного объекта в небе над Псковом

Губернатор Ведерников сообщил об уничтожении неизвестного объекта в небе над Псковом

Последствий на земле нетВозле микрорайона Кресты в Пскове в небе обнаружили неопознанный объект, приняты меры по его нейтрализации, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх