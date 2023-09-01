Губернатор Ведерников сообщил об уничтожении неизвестного объекта в небе над Псковом

Последствий на земле нетВозле микрорайона Кресты в Пскове в небе обнаружили неопознанный объект, приняты меры по его нейтрализации, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
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