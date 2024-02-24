Маск усомнился в праве премьера Нидерландов подписать договор о помощи с Киевом

Предприниматель из Соединенных Штатов Америки Илон Маск выразил сомнение в легальности возможности уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте подписать с киевским режимом договор о финансовой помощи сроком на десять лет.
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