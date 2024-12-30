Магия для всех
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Магия для всех

28 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Маг Марианна
    Александр, вы не верите в магию и считаете, что она не помогает?Снять порчу самос...
  • Александр Ширай
    Если вы считаете что вам нужна магическая помощь... То готовьтесь к тому, что вам "помогут"))Снять порчу самос...
  • XXX_life_XXX X_very hard_X
    тупо навалила бреда и рекламка в конце🤣Порчельные подарк...

Нужно сказать эти слова, когда будете накрывать новогодний стол, и год будет удачным. Советы мага Марианны

Нужно сказать эти слова, когда будете накрывать новогодний стол, и год будет удачным. Советы мага Марианны

Друзья, хотя Новый год праздник светский, но за столько лет он обрёл свой эгрегор. Миллионы людей в этот день ждут чуда, обновлений, нового счастья, загадывают желания — вот эта энергия и делает Новый год волшебным временем для обрядов «на всё хорошее».

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