Нужно сказать эти слова, когда будете накрывать новогодний стол, и год будет удачным. Советы мага Марианны

Друзья, хотя Новый год праздник светский, но за столько лет он обрёл свой эгрегор. Миллионы людей в этот день ждут чуда, обновлений, нового счастья, загадывают желания — вот эта энергия и делает Новый год волшебным временем для обрядов «на всё хорошее».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии