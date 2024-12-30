Нужно сказать эти слова, когда будете накрывать новогодний стол, и год будет удачным. Советы мага Марианны

Друзья, хотя Новый год праздник светский, но за столько лет он обрёл свой эгрегор. Миллионы людей в этот день ждут чуда, обновлений, нового счастья, загадывают желания — вот эта энергия и делает Новый год волшебным временем для обрядов «на всё хорошее».