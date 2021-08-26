На бога надейся, но сам не плошай! В каких странах бывшего СССР больше всего верят в бога?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаНа бога надейся, но сам не плошай! В каких странах бывшего СССР больше всего верят в бога? Первый Новостной Как известно, Советский Союз был страной победившего атеизма – в бога не было принято верить.Вернуться к статье101НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVBvladimir bedarevСлово "Атеист" означает единобожник. РПЦ нас обманывает в этом вопросе, вполне возможно, чтобы на Бога не надеялись. Такая вот церковная тактика.Яков1 БлюмкинАтеизм (др.-греч. ἄθεος «отрицание бога; безбожие»; от ἀ «без» + θεός «бог») в широком смысле — отвержение существования одного или нескольких богов. Агностический атеизм, также известный как атеистический агностицизм, охватывает атеизм и агностицизм. Агностические атеисты не верят в существование какого-либо божества, но не утверждают, что знают, что божества не существует. Агностические атеисты могут быть противопоставлены агностическим теистам, которые верят, что один или более божества существуют, но не утверждают, что знают это. Я не могу категорически отрицать, что рядом с нами живут и следят за нами инопланетяне. Но я в это не верю.мурат сулейменовНет ни одного человека, который не верит в Бога. Даже заядлый отрицающий Бога в момент смерти уверует.мурат сулейменовСлово "атеист", с др.греческого (они ведь были многобожники), означает "человек, от которого отвернулись все боги".Дед ЩукарьЯ думаю, что знающий Заповеди Христовы (!!!) и живущий по ним человек, является религиозным, а остальные просто туристы, посещающие Храмы и на тот момент входящие в роль верующих. Мусульманам, как и иудеям проще - их вера разрешает им пакостить иноверцам. Трудно думать о такой вере со знаком плюс, да и их религиозность приобретает совсем другой окрас.Елена ИлашкоБыть человеком, не убивать и не красть, не обязательно быть верующим. А итальянская мафия такие верующие, а наши разбойнички с большой дороги в прошлые века, перекрестились и топориком, топориком.Галина СахароваЧепуха - совсем не понятно, как вели подсчёт, к тому же, Россия разно верующая страна, вплоть до шаманства и язычества.Вячеслав КоротковЛюбая религия (партия) является институтом духовного насилия и находится на службе у власть имущих! Религия и церкви фактически являются самым успешным бизнес проектом всех времен и народов! Существуют церкви более 2000 лет!? Религии и церкви, это посредники между богом и человеком. Наличие у бога посредников, самый убедительный аргумент в пользу отсутствия бога как такового. Всемогущему посредники не нужны! Бог, это всего лишь плод фантазии Интеллекта человека разумного, на ранней стадии его движения по пути познания Мироздания. Умолять и просить, что то у бога, могут только верующие в несуществующего его. Все остальные нормальные люди должны договариваться между собой, если они люди, а не звери в человеческом обличии. Вера в бога это наркотик для верующего, укололся (помолился) и забылся (успокоился). Как сказали Ильф и Петров, устами Остапа Бендера: "религия, это опиум для народа"! В бога верят те, кто не верит в самого себя. А в самого себя не верят только идиоты, тупые и бестолковые. Тот кто верит в самого себя, воспринимает окружающую действительность такой как она есть. (Окружающее Мироздание таким как оно есть). Он стремится познать все вокруг себя, чтобы понять, то, что на данный момент ему непонятно. Кстати, человек умный (разумный) очень много сделал на пути познания мироздания (окружающей действительности). Поскольку Мироздание вечно и бесконечно, то и процесс его познания человеком также вечен и бесконечен. Иначе, процесс познания Мироздания человеком никогда не закончится.мурат сулейменовВы, как и подавляющее большинство, путаете понятие "религия" с "институтом религии". Религия - это то, что в сердце, а не то, что на виду.Голованов Генахоть один дал правельное толкованиеКомментировать
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