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Регионы России

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Спасатели эвакуировали тело малайзийского альпиниста, погибшего на Эльбрусе

Спасатели эвакуировали тело малайзийского альпиниста, погибшего на Эльбрусе

При спуске с вершины Эльбруса скончался 48-летний альпинист из Малайзии. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России оперативно подошли к месту происшествия и эвакуировали тело погибшего на поляну Азау для передачи следователям.

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