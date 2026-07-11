Спасатели эвакуировали тело малайзийского альпиниста, погибшего на Эльбрусе

При спуске с вершины Эльбруса скончался 48-летний альпинист из Малайзии. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России оперативно подошли к месту происшествия и эвакуировали тело погибшего на поляну Азау для передачи следователям.
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