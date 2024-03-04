Захарова: Глава МАГАТЭ Гросси проведет в РФ ряд встреч на высоком уровне

АндрейБорков

Зиц председатель Фунт он же директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэл Гросси планирует совершить несколько встреч на высоком уровне в РФ. Это прелестно, вот только все это разговоры НИ О ЧЕМ. Кто такой этот Гросси? Да, официально его должность звучит круто, прямо как у рога у горного архара, но по сути он ни на что не влияет, ни чего не решает и ни на что, в принципе, не способен. И на кой хер с таким дятлом о чем то говорить, тем более на высоком уровне? Этакий Ипполит Матвеевич Воробьянинов на собрании "Меча и Орала"( Ильф и Петров "12 стульев"), в функции котрого входит раздувать щеки и делать серьезный и умный вид, иногда говорить "ДА УЖ!" и многозначительно кивать головой. В российском обществе, не самом высшем, но вполне достойном, таких персонажей называют не иначе как ХУЕ...А ИЗ ПОД НОГТЕЙ.