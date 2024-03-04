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Захарова: Глава МАГАТЭ Гросси проведет в РФ ряд встреч на высоком уровне

Захарова: Глава МАГАТЭ Гросси проведет в РФ ряд встреч на высоком уровне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с подтверждением того, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси планирует совершить несколько встреч на высоком уровне в ходе поездки в Российскую Федерацию.

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Комментарии
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АндрейБорков
Зиц председатель Фунт он же  директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэл Гросси планирует совершить несколько встреч на высоком уровне в РФ. Это прелестно, вот только все это разговоры НИ О ЧЕМ. Кто такой этот Гросси? Да, официально его должность звучит круто, прямо как у рога у горного архара, но по сути он ни на что не влияет, ни чего не решает и ни на что, в принципе, не способен. И на кой хер с таким дятлом о чем то говорить, тем более на высоком уровне? Этакий Ипполит Матвеевич Воробьянинов на собрании &quot;Меча и Орала&quot;( Ильф и Петров &quot;12 стульев&quot;), в функции котрого входит раздувать щеки и делать серьезный и умный вид, иногда говорить &quot;ДА УЖ!&quot; и многозначительно кивать головой. В российском обществе, не самом высшем, но вполне достойном, таких персонажей называют не иначе как ХУЕ...А ИЗ ПОД НОГТЕЙ.
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