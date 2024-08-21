📹⚡️На первом видео 2-я ступень высокоскоростной 3,7-маховой ЗУР 57Э6 ЗРПК "Панцирь-С1"перехватывает БПЛА ВСУ над Подольском.
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📹⚡️На первом видео 2-я ступень высокоскоростной 3,7-маховой ЗУР 57Э6 ЗРПК "Панцирь-С1"перехватывает БПЛА ВСУ над Подольском.