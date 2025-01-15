Растратившему состояние Джастину Биберу придется покинуть жену и ребенка

Певец в скором времени должен будет уехать из своего «домашнего рая». Джастин и Хейли Бибер LEGION-MEDIAФанаты 30-летнего Джастина Бибера узнали обрадовавшую их новость: в этом году их кумир намерен вернуться к своему музыкальному творчеству.