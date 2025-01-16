Когда выйдет, будет 80: Латвия увидела в 72-летнем старике «российского шпиона» и отправила его на нары

Латвийское информагентство LETA со ссылкой на прокуратуру страны сообщает, что суд Риги приговорил 72-летнего пенсионера к восьми годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России Сообщается, что пенсионер служил в советской армии во времена Союза, а после его распада и увольнения из армии, остался жить в Латвии.