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В Госдуме ответили на ракетный удар ВСУ по предприятию в 1300 километрах от границы

В Госдуме ответили на ракетный удар ВСУ по предприятию в 1300 километрах от границы

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в Кирове является актом терроризма. Так на атаку украинских военных ответил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с изданием «Абзац».

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