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В Туле открылась выставка «Тула 85/50: хроники подвига»

В Туле открылась выставка «Тула 85/50: хроники подвига»

Новая выставка в Тульском музее оружия объединила более 30 музеев и организаций, представив около 300 подлинных предметов, включая ранее рассекреченные документы из архивов ФСБ.

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