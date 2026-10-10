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Агент Тюкавина о состоянии поля в Казани: «Костя в шутку сказал, чтобы перед игрой хотя бы траву нарисовали»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых против «Рубина» в 10-м туре РПЛ.

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