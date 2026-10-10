Агент Тюкавина о состоянии поля в Казани: «Костя в шутку сказал, чтобы перед игрой хотя бы траву нарисовали»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых против «Рубина» в 10-м туре РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым