Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

«Селтикс» провели церемонию чествования Билла Расселла

«Селтикс» провели церемонию чествования Билла Расселла

«Селтикс» перед началом матча открытия сезона против «Сиксерс» провели первую из двух запланированных церемоний в память о жизни и наследии легендарного центрового Билла Расселла, который скончался 31 июля в возрасте 88 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх