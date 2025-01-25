Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

Власти США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

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Комментарии
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Григорий Терещенко
Чем бы дитя ни тешилось.....
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