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Немецкий инженер передал России информацию о производстве полупроводников

Немецкий инженер передал России информацию о производстве полупроводников

Немецкий инженер передал России информацию о производстве полупроводниковГолландцы считают, что российский агент проник в ASML и NXP, чтобы украсть технические данные, необходимые для создания фабрик, способных производить 28-нанометровые чипы43-летний инженер Герман А.

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