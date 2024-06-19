Холодный циклон: погода в конце недели заставит тепло одеться, температура упадет Юлия ЧелкановаСогласно прогнозам метеорологов, на конец текущей недели приходится ожидать существенного падения температуры, которое заставит нас пересмотреть свой гардероб и приготовиться к наступающей холодной волне.
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