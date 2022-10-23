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Основатель компании Red Bull Дитрих Матешиц скончался в Австрии

Основатель компании Red Bull Дитрих Матешиц скончался в Австрии

Австрийский бизнесмен Дитрих Матешиц, ставший известным благодаря компании по производству энергетических напитков Red Bull, скончался на 79-м году жизни, сообщил Speedweek/ Последние годы Матешиц отказался от публичности из-за тяжелой болезни.

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