Путин рассказал о родившемся детеныше панды

Путин на встрече с семьями погибших Героев России рассказал о детеныше панды Президент России Владимир Путин поинтересовался у семей погибших героев специальной военной операции (СВО) их впечатлениями от новогодних каникул в столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии