Александр Дубинский: Пинчук оплачивает всех: от YES до Крымской платформы и форума первых леди и джентльменов

Пользуясь тем, что Пинчук везет и щедро оплачивает американских и европейских политиков на YES, Офис президента решил не тратиться дважды, и потащит первых гостей на саммит Крымской платформы, которую воткнули 11 сентября, а до конца недели — затащат еще и на форум «первых леди и джентльменов» жены президента.