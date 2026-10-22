Сыр и сладости, съеденные перед сном, могут ухудшать сон и усиливать ощущение ночных кошмаров. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.