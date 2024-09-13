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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Центробанк выпустит 10-рублевую монету в честь Барнаула

Центробанк выпустит 10-рублевую монету в честь Барнаула

В оборот введут 1 млн монет, посвященных столице Алтайского края Центробанк РФ в 2026 году выпустит новые монеты из серии "Города трудовой доблести", среди которых будут и монеты с изображением Барнаула, пишет "Атмосфера".

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