Центробанк выпустит 10-рублевую монету в честь Барнаула

В оборот введут 1 млн монет, посвященных столице Алтайского края Центробанк РФ в 2026 году выпустит новые монеты из серии "Города трудовой доблести", среди которых будут и монеты с изображением Барнаула, пишет "Атмосфера".
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