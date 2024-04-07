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Театр абсурда

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Недетские игры в больнице: Сын мигранта принудил двух других мальчиков к извращениям

Недетские игры в больнице: Сын мигранта принудил двух других мальчиков к извращениям

В Москве задержали педофила из Таджикистана Мужчина приставал к 10-летним детям в переходе В Москве задержан гражданин Таджикистана, который домогался двух 10-летних детей  и угрожал им убийством в наземном переходе в Кожуховском проезде, сообщает тг-канал Многонационал.

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