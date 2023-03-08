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Любовь, измена, депутат. В Ростовской области бизнесмена подозревают в убийстве мужа сотрудницы

Любовь, измена, депутат. В Ростовской области бизнесмена подозревают в убийстве мужа сотрудницы

Он попытался инсценировать бандитские разборки, но оставил на месте происшествия свои отпечатки.В конце марта в Мясниковском районе Ростовской области состоится первое судебное заседание, по которому обвиняемым проходит местный депутат и бизнесмен.

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