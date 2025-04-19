Тюменцы пожаловались на разрушающийся дом с крошащимся фундаментом. Фото

Тюменцы пожаловались на дом по улице Ермака, 29. По их словам, он находится в аварийном состоянии — крошится фундамент, ведет стены, разрушается фасад — однако управляющая компания не принимает никаких мер.
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