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Последняя «ракетка» мира: почему Киев вряд ли дождётся новых поставок западных средств ПВО

Последняя «ракетка» мира: почему Киев вряд ли дождётся новых поставок западных средств ПВО

11 апреля известный обладатель хороших манер, министр иностранных дел Украины Кулеба, объявил, что заканчивает с «хорошей дипломатией» и отныне будет «жёстко требовать» у Запада дополнительные средства ПВО, особенно ЗРК Patriot.

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