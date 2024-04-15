Последняя «ракетка» мира: почему Киев вряд ли дождётся новых поставок западных средств ПВО

11 апреля известный обладатель хороших манер, министр иностранных дел Украины Кулеба, объявил, что заканчивает с «хорошей дипломатией» и отныне будет «жёстко требовать» у Запада дополнительные средства ПВО, особенно ЗРК Patriot.
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