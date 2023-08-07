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Месси забил 64-й гол со штрафного, до Бекхэма – 1. У Роналду – 60

Месси забил 64-й гол со штрафного, до Бекхэма – 1. У Роналду – 60

Сегодня 35-летний аргентинец, играющий за «Интер Майами», сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3.

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