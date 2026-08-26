HR-эксперт сказала, почему работники все чаще соглашаются на «серую» зарплату

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. В России намерены ужесточить борьбу со скрытыми формами заемного труда – ситуациями, когда сотрудник фактически работает на одну компанию, а официально оформлен в другой через договор оказания услуг.
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