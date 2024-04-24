Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке

«Исторический» проходит вдоль известных достопримечательностей Москвы Сергей Собянин объявил о старте летнего сезона на Москве-реке, подчеркнув, что интерес к прогулкам на речных судах в столице растет с каждым годом.
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