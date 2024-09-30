Карликовая планета Церера в прошлом могла быть океаническим миром

Группа исследователей из Университета Пердью и Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) недавно обнаружила, что Церера, может быть чрезвычайно ледяным объектом, кора которого на 90 процентов состоит из льда, смешанного с каменистым материалом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии