Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Читатели, вы поняли, что вам написали? И эта дребедень гуляет по экранам. Сейчас впору найти, кто запустил эту чушь в...Наличие яда в пер...
  • Лидия Санникова
    Армия Израиля уни...
  • Erl Schweizer
    Не готовит Путин снова рокировку с Медведевым? 150 миллионов человек, но нельзя среди них готовить, находить, организ...Медведев поздрави...

Ученые из Норвегии высчитали оптимальную продолжительность сна

Ученые из Норвегии высчитали оптимальную продолжительность сна

Ученые Университета Осло вместе с коллегами из Швеции, Дании, Великобритании, Германии, Испании, Швейцарии и США выяснили, что оптимальная продолжительность ночного сна составляет 6,5 часа, пишут «Новые известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх