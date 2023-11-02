Ученые из Норвегии высчитали оптимальную продолжительность сна

Ученые Университета Осло вместе с коллегами из Швеции, Дании, Великобритании, Германии, Испании, Швейцарии и США выяснили, что оптимальная продолжительность ночного сна составляет 6,5 часа, пишут «Новые известия».
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