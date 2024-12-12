Прибыль зафиксирована – цены на золото снижаются после обновления месячного максимума Татьяна АрестоваТорги 12 декабря показали небольшое снижение цен на золото.
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