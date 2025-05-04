«Тут и скрывать нечего». Фернандо Алонсо – о провале в квалификации Гран При Майами

«Тут и скрывать нечего». Фернандо Алонсо – о провале в квалификации Гран При МайамиAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо впервые в сезоне остался за пределами второго сегмента квалификации.
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