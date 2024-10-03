АЛРОСА одобрила дивиденды за I полугодие в размере 2,49 рубля на акцию Акционеры компании АЛРОСА утвердили выплату дивидендов за I полугодие 2024 г.
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АЛРОСА одобрила дивиденды за I полугодие в размере 2,49 рубля на акцию Акционеры компании АЛРОСА утвердили выплату дивидендов за I полугодие 2024 г.
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