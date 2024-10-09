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Чертаново Медиа — ФК Рома: прогноз на матч 12.10.2024, Кубок Надежды МФЛ

Чертаново Медиа — ФК Рома: прогноз на матч 12.10.2024, Кубок Надежды МФЛ

В заключительном туре предварительного этапа Кубка Надежды имени Отара Кушанашвили будут встречаться команды «Чертаново Медиа» и ФК «Рома».

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