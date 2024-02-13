В Москве рассказали о достижениях столичных медиков

Вице-мэр Ракова сообщила о получении более 260 патентов московскими медиками За последние три года специалисты организаций московского здравоохранения получили более 260 патентов, 70 процентов которых уже внедрили в медицинскую практику.
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