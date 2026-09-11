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Царьград

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СГК заменила более 50 км теплосетей в Новосибирске с начала года

СГК заменила более 50 км теплосетей в Новосибирске с начала года

В Новосибирске продолжается масштабное обновление теплосетевого хозяйства. Как сообщили в «СГК — Новосибирск», с начала года по 10 сентября в городе заменили свыше 50 км тепловых сетей — в этот объём вошли как капитальные, так и текущие ремонты.

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