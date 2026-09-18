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Царьград

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Херсонэнерго: Херсонская область осталась без света из-за аварии

Херсонэнерго: Херсонская область осталась без света из-за аварии

В Херсонской области произошло массовое отключение электричества из-за аварии в энергосистеме, сообщила пресс-служба «Херсонэнерго» в Telegram.

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