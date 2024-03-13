Приколисты
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  • Daddy Bo
    Голь на выдумки хитра. Селёдка под шубой, на самом деле, скорее всего тоже так же родилась - без особенных мук.Салат "Мимоза"
  • Элеонора Коган
    Вообще люблю салатики.Салат "Мимоза"
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    А что, отличный салатик, сама делала, может быть не так то точно, как Зиночка, но что-то похожее.Салат "Мимоза"

Русские сказки...

Русские сказки...

Читал тут намедни с ребёнком русские сказки, это оттуда у меня слово «намедни» появилось. Начали с «Колобка», а после чтения, как и просила детская педагогиня, я стал вопросы задавать, для закрепления материала.

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