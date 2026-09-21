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Царьград

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Месси и Суарес обеспечили ничью "Интер Майами" с "Сан-Диего"

Месси и Суарес обеспечили ничью "Интер Майами" с "Сан-Диего"

В матче Главной футбольной лиги MLS "Интер Майами" и "Сан-Диего" сыграли вничью 2:2. Голы за "Интер" забили Лионель Месси и Луис Суарес.

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