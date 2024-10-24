Читатели Мойки78 об отмене занятий в лицее №64 Приморского района. По предварительной информации – той, что распространяется в родительских чатах, – причиной стали участившиеся случаи пневмонии.
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Читатели Мойки78 об отмене занятий в лицее №64 Приморского района. По предварительной информации – той, что распространяется в родительских чатах, – причиной стали участившиеся случаи пневмонии.