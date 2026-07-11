Музей традиционной культуры Китая в Вологде посетили более 2,5 тысячи человек за месяц. На втором этаже областной картинной галереи открылась первая в регионах России постоянная музейная экспозиция, посвященная традиционной культуре Китая.
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