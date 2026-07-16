Полицейские Татарстана продолжают работу в рамках операции «Мак - 2026»

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Альметьевскому району обнаружили на территории Тайсугановского, Калейкинского, Васильевского, Тихоновского и Верхнемактаминского сельских поселении очаги произрастания дикорастущей конопли.
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