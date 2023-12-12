Электропровод на детской площадке: жители Краснодара считают двор локацией для фильма ужасов

Электропровод на детской площадке: жители Краснодара считают двор локацией для фильма ужасовЖители дома на улице Атарбекова, 5/1 в Краснодаре пожаловались на висящий на заборе детской площадки электрический провод.
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