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Электропровод на детской площадке: жители Краснодара считают двор локацией для фильма ужасов

Электропровод на детской площадке: жители Краснодара считают двор локацией для фильма ужасов

Электропровод на детской площадке: жители Краснодара считают двор локацией для фильма ужасовЖители дома на улице Атарбекова, 5/1 в Краснодаре пожаловались на висящий на заборе детской площадки электрический провод.

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