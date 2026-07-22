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Царьград

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Очевидец снял обстановку в Краснодаре во время атаки беспилотников ВСУ

Очевидец снял обстановку в Краснодаре во время атаки беспилотников ВСУ

В интернете опубликовали кадры из Краснодара, где рано утром в среду произошла атака беспилотников ВСУ.

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